Почему человеческий мозг ученые называют биологическим компьютером? Что общего у мозга человека и компьютера

Обществознание
Почему человеческий мозг ученые называют биологическим компьютером? Что общего у мозга человека и компьютера
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Гость:
Оба берут на себя много различных функций.
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