1/8 + 0,34 - 4/25 помогите
Математика
1/8 + 0,34 - 4/25 помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/8 = 125/1000 = 0,125 4/25 = 16/100 = 0,16 0,125 + 0,34 - 0,16 = 0,305 1) 0,125 + 0,34 = 0,465 2) 0,465 - 0,16 = 0,305
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