Ширина ппямоугольника 5см,длина 9см.Длину увиличили на 2см.На сколько сантиметров ??величился периметр прямоугольника?
Математика
Ширина ппямоугольника 5см,длина 9см.Длину увиличили на 2см.На сколько сантиметров ??величился периметр прямоугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр увеличился на 4 см
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