Как можно составить проект по теме растения
Окружающий мир
Как можно составить проект по теме растения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прект например цветка сначала идёт корень потом стебель потом лист потом цветок и лепестки и он раскрывается и становится красивее и красивее
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