Отметьте вариант, где НЕВЕРНО указана неопределённая форма глагола, от которой образована форма 3-го лица глагола А) отзовётся-отзываться. Б) приберегут-приберечь. В) постигнут-постигнуть. Г) надеются- надеяться. 10 баллов

Русский язык

Отметьте вариант, где НЕВЕРНО указана неопределённая форма глагола, от которой образована форма 3-го лица глагола А) отзовётся-отзываться. Б) приберегут-приберечь. В) постигнут-постигнуть. Г) надеются- надеяться. 10 баллов

Автор: Гость