Отметьте вариант, где НЕВЕРНО указана неопределённая форма глагола, от которой образована форма 3-го лица глагола А) отзовётся-отзываться. Б) приберегут-приберечь. В) постигнут-постигнуть. Г) надеются- надеяться. 10 баллов
Русский язык
Отметьте вариант, где НЕВЕРНО указана неопределённая форма глагола, от которой образована форма 3-го лица глагола А) отзовётся-отзываться. Б) приберегут-приберечь. В) постигнут-постигнуть. Г) надеются- надеяться. 10 баллов
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Вариант А) Т.к. неопределенная форма этого слова отозваться
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