Колыхать, рокотать, черпать, тараторить, гнать, вертеть, лечить грохотать, держать, шептать, стелить, слышать сделать и х причастиями
Русский язык
Колыхать, рокотать, черпать, тараторить, гнать, вертеть, лечить грохотать, держать, шептать, стелить, слышать сделать и х причастиями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Колыхающееся рокочащее черпающий тараторящий гонящий вертящий лечащий грохочащий держащий щепающий стелящий слышащий
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