Отражают иллюстрации М. Добужинского настроение "Белых ночей"?

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Именно сумеречный, ночной Петербург становится у Добужинского главным героем иллюстраций. И в этом поиске белого в черном – отношение Добужинского к Петербургу: городу неудобному, городу неласковому, городу суровому, но навсегда – любимому. Изображая громады зданий, сонные каналы, тихие улицы, узоры оград и перил, художник с помощью новой графической техники сумел глубже выявить подлинный трагизм повести Достоевского. Созданное им настроение органично соединяется с переживаниями героев «Белых ночей», и в результате перед читателем разворачивается целостное художественное произведение, где гармонично соединились два вида искусства — искусство слова и искусство линии.