Помогите плиз очень надо упр 120

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Помогите плиз очень надо упр 120
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А еще у Инны есть брат.Его завут Кирилл он очень любит ходить по субботам на хоккей.
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