Отрезку на карте длинной 3 см соответствие расстояние на местности в 30 км

Математика
Отрезку на карте длинной 3 см соответствие расстояние на местности в 30 км
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