Отрезку на карте длинной 3 см соответствие расстояние на местности в 30 км
Математика
Отрезку на карте длинной 3 см соответствие расстояние на местности в 30 км
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Русский язык
Счастья людей цель нашей жизни. Подчеркните главные члены предложения. Чем они вы??ажены? Между подлежащим и сказуемым поставьте тире
Українська мова
Другие предметы