Отрезок AB и CD -диаметры некоторой окружности доказать что AC || BD помогите пожалуйста ☺

Геометрия
Отрезок AB и CD -диаметры некоторой окружности доказать что AC || BD помогите пожалуйста ☺
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
∠АОС=∠BOD(как вертикальные)Т.к. CD и AB-диаметры, то CO=OD=OB=OА                                                           ↓По углу и двум прилежащим сторонам треугольники ACO и BOD равны.↓Т.к. ∠B=∠A и АB - секущая ,то AC║BD

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