Отрезок AB и CD -диаметры некоторой окружности доказать что AC || BD помогите пожалуйста ☺
Геометрия
Отрезок AB и CD -диаметры некоторой окружности доказать что AC || BD помогите пожалуйста ☺
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
∠АОС=∠BOD(как вертикальные)Т.к. CD и AB-диаметры, то CO=OD=OB=OА ↓По углу и двум прилежащим сторонам треугольники ACO и BOD равны.↓Т.к. ∠B=∠A и АB - секущая ,то AC║BD
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