Отрезок AB и CD -диаметры некоторой окружности доказать что AC || BD помогите пожалуйста ☺

Гость: Гость:

∠АОС=∠BOD(как вертикальные)Т.к. CD и AB-диаметры, то CO=OD=OB=OА ↓По углу и двум прилежащим сторонам треугольники ACO и BOD равны.↓Т.к. ∠B=∠A и АB - секущая ,то AC║BD