Отрезок длиной3 целой 3/4дм разделили на 5 равных частей.чему равна длинна одной части
Математика
Отрезок длиной3 целой 3/4дм разделили на 5 равных частей.чему равна длинна одной части
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 целых 3\4 :5=15\4:5=15\4 :5\1=15\4 *1\5=3\4.
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