Отрывки из сказки в которой есть описание интерьера
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Отрывки из сказки в которой есть описание интерьера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красная Шапочка вошла в дом бабушки. В небольшой комнате тихо. Возле окна стоит разобранная кровать, в которой под одеялом кто-то лежит.
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