Как устроено государство и что такое органы государственной власти России? (кратко)
Окружающий мир
Как устроено государство и что такое органы государственной власти России? (кратко)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Государство поделено на округа, округа на области.
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