Ответить на вопрос:Какие измерения и сравнения надо проводить, чтобы определить, ??ак влияет освещённость на скорость прорастания семян?
Окружающий мир
Ответить на вопрос:Какие измерения и сравнения надо проводить, чтобы определить, ??ак влияет освещённость на скорость прорастания семян?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6.1 Температура одинаковая Освещенность разная 6.2 Нужно измерять ростки и размер семян гороха. 6.3 В первый стакан нужно пасыпать почву, а во второй какуй нибудь жидкость.
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