Ответить на вопрос: В чем заключается дивная сила искусства? К сказке Соловей. ПО??ОГИТЕ СРОЧНО!!!!
Литература
Ответить на вопрос: В чем заключается дивная сила искусства? К сказке Соловей. ПО??ОГИТЕ СРОЧНО!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Исскуство это главный навык в талантах,это даже больше чем талант ,это жизнь. И даже малюсенькая птичка , соловей открыла этот замечательный талант в себе. Да на столько , что всем стало завидно они тоже захотели иметь такой талант, но у них не получилось
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