Ответить на вопрос: В чем заключается дивная сила искусства? К сказке Соловей. ПО??ОГИТЕ СРОЧНО!!!!

Гость: Гость:

Исскуство это главный навык в талантах,это даже больше чем талант ,это жизнь. И даже малюсенькая птичка , соловей открыла этот замечательный талант в себе. Да на столько , что всем стало завидно они тоже захотели иметь такой талант, но у них не получилось