Ответить на вопросы:Что открывается непосредственному взгляду Сапсана на мир?
Литература
Ответить на вопросы:Что открывается непосредственному взгляду Сапсана на мир?
Ответ(ы):
Гость:
Вмоїй душі просто квітка розквітає.
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