Ответьте мне пожалуйста на вопрос Новые города, посёлки.площади,улицы нередко называют именами учёных,путешественников,писателей,героев и т.д. Встречаются ли в вашем населённом пункте название улиц,площадей в честь знаменитых л...
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Ответьте мне пожалуйста на вопрос Новые города, посёлки.площади,улицы нередко называют именами учёных,путешественников,писателей,героев и т.д. Встречаются ли в вашем населённом пункте название улиц,площадей в честь знаменитых людей? Запишите эти название. Подскажите пожалуйста. Зараннее СПАСИБО
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Гость:
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