Ответьте на 4-ый и 3-й вопрос пожалуйста:)
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Ответьте на 4-ый и 3-й вопрос пожалуйста:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 - нас - дополнение, мы - подлежащее 4 - люди не ценят помощь которую им дают
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