Ответьте на вопросу перекину за каждый ответ на вопрос по 8 баллов

Гость: Гость:

1)в определенно-личных предложения сказуемое выражается глаголом в форме 1-2 лица или в повелительном наклонении, т. е. мы точно знаем КТО совершает действие. СИЖУ, ПЬЮ ЧАЙ.. . ИДИТЕ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ. В неопределенно-личном- глаголом в форме3 лица мн. числа или мн. числом прош. временем глагола, Т. е. действие совершается кем-то, но мы не уверены кем. ЗА ДВЕРЬЮ ОПЯТЬ СКАНДАЛЯТ. ШТОРЫ ПОВЕСИЛИ КРИВО. 2) Безличные предложения с глагольным сказуемым: - Уж светает (с безличным глаголом) - Все громче, громче загрохотало, заухало, заревело по все реке (с личным глаголом вбезличном потреблении) - Еще чуть брезжится (с возвратной форме личного глаголая) - Мечтам и годам нет возврата (с глаголом бытия, существования в сочетании с родительным падежом имени) - Вам будет на что посмотреть и подивиться (с неопределенной формой глагола в сочетании с вспомогательным глаголом, местоимением или местоименным наречием) - Как много демано, исполнено так мало (с краткой формой страдательного причастия)