Ответьте на вопросы пожалуйста :( 1.Что я могу сделать для других людей? 2.Как продлить жизнь? 3.В чем смысл человеческой жизни?

Гость: Гость:

1.Будь добрее.Может ты и не богат , но добро и понимание могут сделать любого человека счастливее. 2.Улыбайся) Как доказали ученые улыбка продлевает жизнь. Точнее когда мы смеемся наш организм вырабатывает В-во Ch03(краткая формула) Что делает нас счастливее. Ну и конечно наши нервы в порядке)) 3.Во всем) Смысл человека у всех разный , может у него смысл вчей жизни близкий ему человек,семья,отдых и т.д Главное найти свой смысл. В начале пойми что тебе нравиться,с кем?(где?) тебе хорошо.