Ответьте на вопросы утвердительно или отрицательно. Модель: -Ты поедешь завтра в Арзни? -Нет, не поеду. Ты позвонишь мне вечером? Вы купите билеты в театр? Ирина встретится сегодня с Арманом? Ты пригласишь сестру на день ...

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Ответьте на вопросы утвердительно или отрицательно. Модель: -Ты поедешь завтра в Арзни? -Нет, не поеду. Ты позвонишь мне вечером? Вы купите билеты в театр? Ирина встретится сегодня с Арманом? Ты пригласишь сестру на день рождения? Вы дадите мне эту книгу? Ты пойдешь сегодня в бассейн? Вы сделаете мне фото сегодня?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-да,позвоню -нет,не в театр -да,встретится -нет,не я -да,отдам -нет,не сегодня -да,фото
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