Ответьте на вопросы утвердительно или отрицательно. Модель: -Ты поедешь завтра в Арзни? -Нет, не поеду. Ты позвонишь мне вечером? Вы купите билеты в театр? Ирина встретится сегодня с Арманом? Ты пригласишь сестру на день ...
Русский язык
Ответьте на вопросы утвердительно или отрицательно. Модель: -Ты поедешь завтра в Арзни? -Нет, не поеду. Ты позвонишь мне вечером? Вы купите билеты в театр? Ирина встретится сегодня с Арманом? Ты пригласишь сестру на день рождения? Вы дадите мне эту книгу? Ты пойдешь сегодня в бассейн? Вы сделаете мне фото сегодня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-да,позвоню -нет,не в театр -да,встретится -нет,не я -да,отдам -нет,не сегодня -да,фото
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
История
История, срочно нужен совет!!! Как лучше учить билеты по истории я вот вроде выучи?? а потом забываю сейчас 4 АПРЕЛЯ а экзамен 15-16 мая я успею!...
Математика
Один поезд прошел 480 км а второй с той же скоростью - 360 км. второй поезд был в пути н?? 2 ч меньше чем первый. сколько часов прошел 2поезд?
Математика