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Физика
Ответы на вопросы ??? Срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Удельная теплота сгорания - это количество теплоты, выделившееся при сгорании1 кг вещества. 2.При сгорании торфа выделится в 2 раза меньше энергии, чем при сгорании сухих дров. Щас остальное...
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