Отзыв на произведение джани родари эти бедные привидения

Литература
Отзыв на произведение джани родари эти бедные привидения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не так давно я задалась целью полпнить бибилиотеку моего старшего сына интересными книгами. По этой причине это замечательное произведение и оказалось у меня в руках. Честно признаться, не знаю кому из нас было более интересно читать, мне или сыну. Может я просто читаю намного быстрее. Поэтому прослушав пару глав чтения ребенка, на следующий день, пока он был в школе я просто в захлеб прочитала ее сама до конца. Не смотря на навзнаие, никакой мистики в книге нет. Есть небольшая мистическая интрига в самом начале, но потом сюжет попроворачивает совсем в другую сторону. Появляются пираты, беглые заключенные, богатые скряги и просто искатели приключений. Книга очень захватывающая. Особенно в исполнении издательства Clever. Место событий Венецианская республика и время давнее, там много слов, мест, которых я не знала. Поэтому на каждой страничке есть сносочки с пояснением или описанием что это за место
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