Помогите с контрольной по теме "Равномерное и равно ускоренное движение"
Физика
Помогите с контрольной по теме "Равномерное и равно ускоренное движение"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Чтобы найти путь нужно найти площадь треугольника( так как он шел перпендикулярно образовался треугольник) по формуле S=a*b*1/2 Чтобы найти перемещение, мы используем теорему Пифагора - 2.Используем формулу V=V0+at. V0=0 3.Используем формулу из 2 номера, но V0=10 4.Используем формулу нахождения площади из 1 номера 5.Находим ускорение по формуле a= Ищем перемещение x-x0=V0t- V0=0
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