Помогите с контрольной по теме "Равномерное и равно ускоренное движение"

Физика
Помогите с контрольной по теме "Равномерное и равно ускоренное движение"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Чтобы найти путь нужно найти площадь треугольника( так как он шел перпендикулярно образовался треугольник)  по формуле S=a*b*1/2 Чтобы найти перемещение, мы используем теорему Пифагора - 2.Используем формулу V=V0+at. V0=0 3.Используем формулу из 2 номера, но V0=10 4.Используем формулу нахождения площади из 1 номера 5.Находим ускорение по формуле a= Ищем перемещение x-x0=V0t- V0=0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Синтаксический разбор Ни солнца мне не виден свет, ни для корней простора нет.
Ответить
Обществознание
Каковы основные значения понятия «общество»? Как определяется общество в наиболее широком значении этого слова?
Ответить
Математика
Решите пожалуйста: 750*×-(600*(×+0,5)=225
Ответить
Алгебра
Сумма двух чисел 10. Определите: Какое наибольшее значение может иметь производное этих чисел.
Ответить
Українська мова
7 речень перетворення прямой мови в непряму
Ответить