Отзыв на стих "Уж небо осенью дышало" пожалуйста!!!!!! очень срочно надо!!!!!!!!!!!
Русский язык
Отзыв на стих "Уж небо осенью дышало" пожалуйста!!!!!! очень срочно надо!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Это стихотворение вызвало у меня различные эмоции.Была радость то что приближается зима и тут же несколько печально то что уже прошло лето.В этом стихотворении Александр Пушкин хотел передать все эмоции которые он испытывал когда писал это произведение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Физика
Помогите с Задачей... Электроплитка включена в сеть напряжением 220В. Вода массой 1 кг, имеющая начальную температуру 20, налитая в алюминиевый ков...