Отзыв на стих "Уж небо осенью дышало" пожалуйста!!!!!! очень срочно надо!!!!!!!!!!!

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Это стихотворение вызвало у меня различные эмоции.Была радость то что приближается зима и тут же несколько печально то что уже прошло лето.В этом стихотворении Александр Пушкин хотел передать все эмоции которые он испытывал когда писал это произведение.