Доклад на тему чем вредны соц сети
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Доклад на тему чем вредны соц сети
Ответ(ы):
Гость:
Социальные сети обозначили тенденции развития интернета в сторону интеграции, объединения возможностей в рамках единых, многопользовательских веб-платформ. Эти платформы предоставили возможность пользователю общаться с друзьями, читать новости, смотреть фильмы, слушать музыку, делиться этим с другими участниками, принимать участие в обсуждениях, объединяться по интересам, создавать сообщества и все эти возможности сосредоточены на одном сайте!
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