Отзыв о произведении "Дубровский".Примерно 5-6 предложений. Пожалуйста помогите.С??ОЧНО нужно завтра сдавать.

Гость: Гость:

Ты знаешь что такое импровизация к примеру напиши Повесть Пушкина,Дубровский мне очень понравилась так как там много приключений,драмы,и как бы детям его легче понять чем некоторые другие произведения. В повести о Дубровском много романтизма и на много лучший конец чем в других мне известных произведений. Ну дальше сам сформулируй