Отзыв о произведении "Дубровский".Примерно 5-6 предложений. Пожалуйста помогите.С??ОЧНО нужно завтра сдавать.

Литература
Отзыв о произведении "Дубровский".Примерно 5-6 предложений. Пожалуйста помогите.С??ОЧНО нужно завтра сдавать.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты знаешь что такое импровизация к примеру напиши Повесть Пушкина,Дубровский мне очень понравилась так как там много приключений,драмы,и как бы детям его легче понять чем некоторые другие произведения. В повести о Дубровском много романтизма и на много лучший конец чем в других мне известных произведений. Ну дальше сам сформулируй
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