Отзыв о произведении "Дубровский".Примерно 5-6 предложений. Пожалуйста помогите.С??ОЧНО нужно завтра сдавать.
Литература
Отзыв о произведении "Дубровский".Примерно 5-6 предложений. Пожалуйста помогите.С??ОЧНО нужно завтра сдавать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты знаешь что такое импровизация к примеру напиши Повесть Пушкина,Дубровский мне очень понравилась так как там много приключений,драмы,и как бы детям его легче понять чем некоторые другие произведения. В повести о Дубровском много романтизма и на много лучший конец чем в других мне известных произведений. Ну дальше сам сформулируй
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Здравствуйте! Пожалуйста помагите. На праздничном вечере устроили кукольное представление. Наряд для Петрушки сшит из 11/15 м синего ситца и 4/15 м...
Алгебра
Помогите с Алгеброй! 8 класс! НОМЕР 1! И ещё одну задачу: Остаток от деления числа A на 3 равен 2, а от деления на 7 равен 3. Чему равен оста...