Прошу помогите СРОЧНО Спасибо заранее номер 2

Гость: Гость:

Ускорение - это быстрота изменения скорости тела, или изменение скорости тела за единицу времени. a=U/t, отсюда U=at В первом случае скорость прогрессирует, во втором - деградирует, следовательно, в первом случае оно разгоняется, во втором - тормозит, значит ускорение будет положительным в первом случае. U=Uo+at=>a=(U-Uo)/t - это универсальное выражение (уравнение) для обоих случаев.