Прошу помогите СРОЧНО Спасибо заранее номер 2
Физика
Прошу помогите СРОЧНО Спасибо заранее номер 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ускорение - это быстрота изменения скорости тела, или изменение скорости тела за единицу времени. a=U/t, отсюда U=at В первом случае скорость прогрессирует, во втором - деградирует, следовательно, в первом случае оно разгоняется, во втором - тормозит, значит ускорение будет положительным в первом случае. U=Uo+at=>a=(U-Uo)/t - это универсальное выражение (уравнение) для обоих случаев.
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