По каким произведениям из школьного курса лучше писать сочинение на тему ошибки одного урок другому

Литература
По каким произведениям из школьного курса лучше писать сочинение на тему ошибки одного урок другому
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Золотая рыбка самый яркий пример
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