Озаглавьте текст спишите вставляя пропущенные слова по смыслу подчеркните опред??ления и обозначьте слова которым они относятся какие определения помогают нарисовать картину поздней осени. Стоит ненастная погода. Третий день ду...

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Озаглавьте текст спишите вставляя пропущенные слова по смыслу подчеркните опред??ления и обозначьте слова которым они относятся какие определения помогают нарисовать картину поздней осени. Стоит ненастная погода. Третий день дует (какой?) ветер. Закружились в (каком?) воздух..(какие?) листья. Вот с берёзы падают (какие?) листья тополя. Улетают последние перелётные птицы. Появились осенние зайчата- листопаднички

Автор: Гость