Озаглавьте текст спишите вставляя пропущенные слова по смыслу подчеркните опред??ления и обозначьте слова которым они относятся какие определения помогают нарисовать картину поздней осени. Стоит ненастная погода. Третий день ду...
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Озаглавьте текст спишите вставляя пропущенные слова по смыслу подчеркните опред??ления и обозначьте слова которым они относятся какие определения помогают нарисовать картину поздней осени. Стоит ненастная погода. Третий день дует (какой?) ветер. Закружились в (каком?) воздух..(какие?) листья. Вот с берёзы падают (какие?) листья тополя. Улетают последние перелётные птицы. Появились осенние зайчата- листопаднички
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лютый ветер,закружились в чистом воздухе,красивые листья,падают яркие листья тополя 2)определения-ненастная,лютый,в чистом,красивые,яркие,последние,перелётные,осенние. Подчёркиваются волнистой линией относятся к этим словам:ветер,воздухе,листья,листья тополя 3) Все прилагательные помогают
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