Озеро Байкал. Краткое сообщение.

Литература
Озеро Байкал. Краткое сообщение.
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Гость:
Озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири, самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды. Озеро и прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны, большая часть видов животных эндемична. 
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