P(a,b)=25 ; a=7. Надо найти b Нужен пример

Математика
P(a,b)=25 ; a=7. Надо найти b Нужен пример
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Гость:
Периметр чего квадрата или прямоугольника
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