P(a,b)=25 ; a=7. Надо найти b Нужен пример
Математика
P(a,b)=25 ; a=7. Надо найти b Нужен пример
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр чего квадрата или прямоугольника
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