Падкажите плжалуйста. Вот найди в словах родственных слов форму одного из них. слова Лётчик,летать,полёты,перлёты,полёт.

Русский язык
Падкажите плжалуйста. Вот найди в словах родственных слов форму одного из них. слова Лётчик,летать,полёты,перлёты,полёт.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полёт-полёты это формы
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