Падкажите плжалуйста. Вот найди в словах родственных слов форму одного из них. слова Лётчик,летать,полёты,перлёты,полёт.

Русский язык

Падкажите плжалуйста. Вот найди в словах родственных слов форму одного из них. слова Лётчик,летать,полёты,перлёты,полёт.

Автор: Гость