Составьте с данными словосочетаниями предложение и запишите их .Определитt вид сказуемого .Каким членом предложения будут являться инфинитив ? 1 Приказал(кому) явиться 2 велела (кому ) принести 3 запрещает (кому) говорить ...

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Составьте с данными словосочетаниями предложение и запишите их .Определитt вид сказуемого .Каким членом предложения будут являться инфинитив ? 1 Приказал(кому) явиться 2 велела (кому ) принести 3 запрещает (кому) говорить 4 умоляет ( кого ) приехать Помогите , пожалуйста

Автор: Гость