ПАМОГИТЕ!!! РЕШИТЬ В СТОЛБИК 4384:8 5264:7 28142:2
Математика
ПАМОГИТЕ!!! РЕШИТЬ В СТОЛБИК 4384:8 5264:7 28142:2
Ответ(ы):
Гость:
Сначала....1 пример в столбик раздели, потом 2 в столбик и третий
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