Папа любит купаться со своим маленьким сыном где папе легче держать сына на руках

Биология
Папа любит купаться со своим маленьким сыном где папе легче держать сына на руках
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Папе легче держать маленького сына в воде
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Двугранный угол при основании правильной четырехугольной пирамиды равен а. Высота пирамиды равна H. Найдите объем конуса, вписанного в пирамиду.
Ответить
Литература
Напиши отзыв о произведении "Маленький Мук" (максимум 9 предложений)
Ответить
Русский язык
Птенчик или птеньчик
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста,нужно составить сравнительную характеристику бабы и деда,из рассказа "Детство" М.Горького Внешность, характер, поступки и т.д.
Ответить
Математика
3 машинистки напечатали 72 страницы. Одна из них работала 1 час, вторая 2часа,третья 3 часа Сколько страниц напечатал каждый из них если скорость р...
Ответить