Папа принёс ящик яблок.Миша взял треть яблок.Потом бабушка взяла половину оставшихся в ящике яблок. После мама взяла тоже треть оставшихся в ящике яблок после бабушки. В результате я ящике осталось 2 яблока. Сколько было яблоки...

Математика

Папа принёс ящик яблок.Миша взял треть яблок.Потом бабушка взяла половину оставшихся в ящике яблок. После мама взяла тоже треть оставшихся в ящике яблок после бабушки. В результате я ящике осталось 2 яблока. Сколько было яблоки в ящике,который принёс папа?

Автор: Гость