Папа принёс ящик яблок.Миша взял треть яблок.Потом бабушка взяла половину оставшихся в ящике яблок. После мама взяла тоже треть оставшихся в ящике яблок после бабушки. В результате я ящике осталось 2 яблока. Сколько было яблоки...
Математика
Папа принёс ящик яблок.Миша взял треть яблок.Потом бабушка взяла половину оставшихся в ящике яблок. После мама взяла тоже треть оставшихся в ящике яблок после бабушки. В результате я ящике осталось 2 яблока. Сколько было яблоки в ящике,который принёс папа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное так: 2*3=6(яблок)- взяла мама. 6+6=12(я) 12*3=36(я)- Миша. 36:3=12(я)-Миша 12-6=6(я)-бабушка 6:3=2(я)-мама 36+6+2+2=46(я)- было
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Напишите пожалуйста перевод текста Бала Шоқан С. Бегалина перевод всего текста. не в кратком содержании!!!