Напишите пожалуйста перевод текста Бала Шоқан С. Бегалина перевод всего текста. не в кратком содержании!!!
Қазақ тiлi
Напишите пожалуйста перевод текста Бала Шоқан С. Бегалина перевод всего текста. не в кратком содержании!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Көктем кезі .Шоқан ауылына жер картасын жасайтын Сотников деген кісі келді. Шоқан да сол кісімен бірге даланы жиі аралады . Сотников салған суреттерге еліктеп, тауды , көлді бейнеледі
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спишите данные предложения, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. Опред??лите, какой частью речи являются выделенные слова. 1. (По)над Вол...
Математика
Выполните сложение: а)4 5/17 + 8/17, б)3 5/21 + 4 6/7, в) 13 + 12 11/12, г) 9 5/6 + 7, д) 5 12/23 + 2 3/46! Помогите ??рошу! Зарание спасибо!!!!!!
Русский язык
Выпишите уточняющие члены предложения. 1) Вдали, ближе к роще, глухо стучал топор. 2) Это вот спальня, а там, за нею, ещё девичья. 3) Он никогда ...