Выполните сложение: а)4 5/17 + 8/17, б)3 5/21 + 4 6/7, в) 13 + 12 11/12, г) 9 5/6 + 7, д) 5 12/23 + 2 3/46! Помогите ??рошу! Зарание спасибо!!!!!!

Математика

Выполните сложение: а)4 5/17 + 8/17, б)3 5/21 + 4 6/7, в) 13 + 12 11/12, г) 9 5/6 + 7, д) 5 12/23 + 2 3/46! Помогите ??рошу! Зарание спасибо!!!!!!

Автор: Гость