Выполните сложение: а)4 5/17 + 8/17, б)3 5/21 + 4 6/7, в) 13 + 12 11/12, г) 9 5/6 + 7, д) 5 12/23 + 2 3/46! Помогите ??рошу! Зарание спасибо!!!!!!
Математика
Выполните сложение: а)4 5/17 + 8/17, б)3 5/21 + 4 6/7, в) 13 + 12 11/12, г) 9 5/6 + 7, д) 5 12/23 + 2 3/46! Помогите ??рошу! Зарание спасибо!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 4 5/17+8/17= 4 13/17б) 3 5/21+ 4 6/7=68/21+34/7=68/21+102/21=170/21=8 2/21в) 13+12 11/12= 25 11/12г) 9 5/6+7= 16 5/6д) 5 12/23+ 2 3/46=127/23+95/46=254/46+95/46=349/46= 7 27/46
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