В Лесном питомнике Дима обрабатывает саженцы ели от вредителей. За 10 минут он обрабатывает 30 саженцев. Сколько саженцев он обрабатывает за час работа с той же производительностью? Реши задачу двумя способами
Математика
В Лесном питомнике Дима обрабатывает саженцы ели от вредителей. За 10 минут он обрабатывает 30 саженцев. Сколько саженцев он обрабатывает за час работа с той же производительностью? Реши задачу двумя способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 вариант 10=30 60=180 2 вариант 30*60:10
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