В Лесном питомнике Дима обрабатывает саженцы ели от вредителей. За 10 минут он обрабатывает 30 саженцев. Сколько саженцев он обрабатывает за час работа с той же производительностью? Реши задачу двумя способами

Математика

В Лесном питомнике Дима обрабатывает саженцы ели от вредителей. За 10 минут он обрабатывает 30 саженцев. Сколько саженцев он обрабатывает за час работа с той же производительностью? Реши задачу двумя способами

Автор: Гость