Вычислите массу соли, полученную при взаимодействии 126 г оксида кальция и азотной кислоты, если практический выход 80% от теоретического
Химия
Вычислите массу соли, полученную при взаимодействии 126 г оксида кальция и азотной кислоты, если практический выход 80% от теоретического
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(CaO) = 126 г η(соли) = 80%=0,8 m(соли)-? M(CaO) = 56 г/моль M(Ca(NO3)2) = 164 г/моль 126 г --------------- х г СаО + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O 56 г ---------------- 164 г х=m'(Ca(NO3)2) = 126 г*164 г/56 г = 369 г - это масса при 100% выходе m(Ca(NO3)2) = m'(Ca(NO3)2)*η(Ca(NO3)2) m(Ca(NO3)2) = 369 г*0,8 = 295,2 г Ответ: 295,2 г нитрата кальция
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