Спишите данные предложения, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. Опред??лите, какой частью речи являются выделенные слова. 1. (По)над Волгою расстилался туман. 2. Барбос бежал (на)встречу хозяину. 3. Путник прощался, ...
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Спишите данные предложения, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. Опред??лите, какой частью речи являются выделенные слова. 1. (По)над Волгою расстилался туман. 2. Барбос бежал (на)встречу хозяину. 3. Путник прощался, благодаря хозяина за гостеприимство. 4. (В)продолжени.. дня погода резко ухудшилась. 5. Имейте (в)виду, что к экзаменам надо тщательно готовиться. 6. Он обежал вокруг вокзальной площади. 7. (В)заключени.. оратор поблагодарил слушателей за внимание. 8. Брат торопится (на)встречу с другом. 9. Деньги были положены (на)счет в банке. 10. Благодаря прочным знаниям я смог поступить в университет. 11. Особо сильная струя (в)течени.. реки называется стержнем. 12. (В)виду недостатка места в бухте корабли стояли в открытом море. 13. (Из)под топота копыт пыль по полю летит. 14. (В)следстви.. по делу были допущены грубые нарушения. 15. Мы были заинтересованы (в)продолжени.. занятий. 16. (В)след за весной всегда приходит лето. 17. Эта фигура была (в)роде многоугольника. 18. (В)заключени.. доклада были сделаны выводы. 19. (В)следстви.. плохой погоды поездка за город была отменена. 20. (Не)смотря на усталость, мы все-таки поднялись на вершину горы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. По-над Волгоюрасстилался туман. 2. Барбос бежал навстречу хозяину. 3. Путник прощался, благодаря хозяина за гостеприимство. 4. В продолжении дня погода резко ухудшилась. 5. Имейте в виду, что к экзаменам надо тщательно готовиться. 6. Он обежал вокруг вокзальной площади. 7. В заключение оратор поблагодарил слушателей за внимание. 8. Брат торопится на встречу с другом. 9. Деньги были положены на счет в банке. 10. Благодаря прочным знаниям я смог поступить в университет. 11. Особо сильная струя в течении реки называется стержнем. 1 2. Ввиду недостатка места в бухте корабли стояли в открытом море. 13. Из-под топота копыт пыль по полю летит. 14. В следствии по делу были допущены грубые нарушения. 15. Мы были заинтересованы в продолжении занятий. 16. Вслед за весной всегда приходит лето. 17. Эта фигура была вроде многоугольника. 18. В заключение доклада были сделаны выводы. 19. Вследствие плохой погоды поездка за город была отменена. 20. Не смотря на усталость мы все-таки поднялись на вершину горы. Какие именно слова нужно определить по частям речи? Какие именно слова выделены? В тексте их не видно
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