Спишите данные предложения, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. Опред??лите, какой частью речи являются выделенные слова. 1. (По)над Волгою расстилался туман. 2. Барбос бежал (на)встречу хозяину. 3. Путник прощался, ...

Гость: Гость:

1. По-над Волгоюрасстилался туман. 2. Барбос бежал навстречу хозяину. 3. Путник прощался, благодаря хозяина за гостеприимство. 4. В продолжении дня погода резко ухудшилась. 5. Имейте в виду, что к экзаменам надо тщательно готовиться. 6. Он обежал вокруг вокзальной площади. 7. В заключение оратор поблагодарил слушателей за внимание. 8. Брат торопится на встречу с другом. 9. Деньги были положены на счет в банке. 10. Благодаря прочным знаниям я смог поступить в университет. 11. Особо сильная струя в течении реки называется стержнем. 1 2. Ввиду недостатка места в бухте корабли стояли в открытом море. 13. Из-под топота копыт пыль по полю летит. 14. В следствии по делу были допущены грубые нарушения. 15. Мы были заинтересованы в продолжении занятий. 16. Вслед за весной всегда приходит лето. 17. Эта фигура была вроде многоугольника. 18. В заключение доклада были сделаны выводы. 19. Вследствие плохой погоды поездка за город была отменена. 20. Не смотря на усталость мы все-таки поднялись на вершину горы. Какие именно слова нужно определить по частям речи? Какие именно слова выделены? В тексте их не видно