Папа принёс с базара арбуз. За ужином папа съел  1/4 часть арбуза, мама съела 1/5 часть арбуза, а сын- 1/6 часть арбуза. После этого осталось ещё 2 кг 300г. Сколько весил арбуз?

Математика
Папа принёс с базара арбуз. За ужином папа съел  1/4 часть арбуза, мама съела 1/5 часть арбуза, а сын- 1/6 часть арбуза. После этого осталось ещё 2 кг 300г. Сколько весил арбуз?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1/4+1/5+1/6)=27/60 60/60-27/60=33/60 2300/33*60=4180 
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