Папа принёс с базара арбуз. За ужином папа съел 1/4 часть арбуза, мама съела 1/5 часть арбуза, а сын- 1/6 часть арбуза. После этого осталось ещё 2 кг 300г. Сколько весил арбуз?

Математика

Папа принёс с базара арбуз. За ужином папа съел 1/4 часть арбуза, мама съела 1/5 часть арбуза, а сын- 1/6 часть арбуза. После этого осталось ещё 2 кг 300г. Сколько весил арбуз?

Автор: Гость