Папа Слон и мама Слон жили в Африке и у них был маленький Слоненок. Однажды папа Сл??н пришел домой и увидел, что его дорогой ребенок грустит. И папа Слон спросил, "почему ты грустишь, мой маленький Слоненок?" Слоненок сказал, ...

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Папа Слон и мама Слон жили в Африке и у них был маленький Слоненок. Однажды папа Сл??н пришел домой и увидел, что его дорогой ребенок грустит. И папа Слон спросил, "почему ты грустишь, мой маленький Слоненок?" Слоненок сказал, " Ох, папа, я хотел поиграть в нашем школьном футбольном матче. Но мои носки, футболка и шорты слишком малы и я не могу их одеть". "Не грусти, мой дорогой" сказал папа Слон "Я куплю тебе новую красивую одежду". Они пошли в магазин Льва. "Доброе утро, Мистер Лев", сказал папа Слон. "Доброе утро, Мистер Слон" сказал Лев "Я могу вам помочь?" "У вас есть красивые носки для моего Слоненка? Я хочу купить ему новые носки" сказал папа Слон. "Все наши носки слишком малы для твоего Слоненка. Подождите немного и мои маленькие львята сделают ему новые красивые носки". Львята сделали красивые новые желтые носки для Слоненка. Тогда папа Слон заплатил за носки и одел их на Слоненка. Слоненок был очень доволен и сказал "Мне очень нравятся мои новые носки, спасибо". "Давай купим тебе новую футболку и шорты!" сказал папа Слон. Так они пошли в магазин Тигра.

Автор: Гость