Прочитай пословицы.Спиши,вставь пропущенные буквы.Подчеркни глаголы с не. Челове??а видим,а души ума его не видим.

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Прочитай пословицы.Спиши,вставь пропущенные буквы.Подчеркни глаголы с не. Челове??а видим,а души ума его не видим.

Автор: Гость