Прочитай пословицы.Спиши,вставь пропущенные буквы.Подчеркни глаголы с не. Челове??а видим,а души ума его не видим.
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Прочитай пословицы.Спиши,вставь пропущенные буквы.Подчеркни глаголы с не. Челове??а видим,а души ума его не видим.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подчеркни глагол НЕ ВИДИМ...
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Пожалуйста напишите 3 фраз-гизма на тему черты характера.Только не пословицы. Заранее огромное СПАСИБО