Деревянный брусок тянут по деревянной доске, расположенной горизонтально, с п??мощью пружины жёсткостью 100 Н/м. Коэффициент трения 0,2. Найдите массу бруска, если удлинение пружины 0,05 м, а брусок движется с ускорением 0...

Физика

Деревянный брусок тянут по деревянной доске, расположенной горизонтально, с п??мощью пружины жёсткостью 100 Н/м. Коэффициент трения 0,2. Найдите массу бруска, если удлинение пружины 0,05 м, а брусок движется с ускорением 0,5 м/с2

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