Деревянный брусок тянут по деревянной доске, расположенной горизонтально, с п??мощью пружины жёсткостью 100 Н/м. Коэффициент трения 0,2. Найдите массу бруска, если удлинение пружины 0,05 м, а брусок движется с ускорением 0...

Деревянный брусок тянут по деревянной доске, расположенной горизонтально, с п??мощью пружины жёсткостью 100 Н/м. Коэффициент трения 0,2. Найдите массу бруска, если удлинение пружины 0,05 м, а брусок движется с ускорением 0...
Физика
Деревянный брусок тянут по деревянной доске, расположенной горизонтально, с п??мощью пружины жёсткостью 100 Н/м. Коэффициент трения 0,2. Найдите массу бруска, если удлинение пружины 0,05 м, а брусок движется с ускорением 0,5 м/с2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Распишем второй закон Ньютона (все силы, действующие на тело): Fупр + Fтр + N + mg = ma В проекции на ось ОХ получаем: kx - u mg = ma kx = m (ug + a) m = kx / (ug + a) m = 10^2 * 5*10^-2 / (2+0,5) = 2 кг
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