Составьте предложение про ежа или про ужа
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Составьте предложение про ежа или про ужа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ежик, смешно пофыркивая, осторожно подошел к миске, понюхал молоко и принялся шумно лакать.
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