Пожалуйста напишите 3 фраз-гизма на тему черты характера.Только не пословицы. Заранее огромное СПАСИБО
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Пожалуйста напишите 3 фраз-гизма на тему черты характера.Только не пословицы. Заранее огромное СПАСИБО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мухи не обидет, мужественный человек, душой и телом. Ну вроде бы все. Но ты перепроверь просто я не уверен.
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