Переведите пжжсроочно

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Переведите пжжсроочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый обмен в телефонном разговоре ниже. Где Пэтси? где Слушайте и читайте, чтобы узнать. Пэтси: Привет, Ann. теперь я получаю на самолете. Не могу дождаться, чтобы увидеть тебя. Я на Энн дороге в аэропорт. Пэтси: Хорошо! До встречи в течение нескольких часов Энн: Вы носите теплую одежду? Очень холодно здесь. Пэтси: Что? Энн: Да! И это действительно ветрено. Я ношу мое пальто и шарф. Пэтси: В самом деле? Я ношу короткую юбку и блузку. Здесь жарко. Энн: Я только шутил. Это прекрасный, жаркий день сегодня в Глазго. Пэтси: Ты ужасно! Энн: Нет, не я. Пэтси: Хорошо, я висит сейчас. Увидимся.
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