От мотка упаковочного шпагата длиной 7,48 м отрезали три куска. Длина первого куска- 31,45 м, второго- в 10 раз, а третьего- на 6,78 м меньше первого. Какова длина шпагата, оставшегося в мотке?
Математика
От мотка упаковочного шпагата длиной 7,48 м отрезали три куска. Длина первого куска- 31,45 м, второго- в 10 раз, а третьего- на 6,78 м меньше первого. Какова длина шпагата, оставшегося в мотке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
31,45/10=3,145 м второй кусок31,45-6,78=24,67 м третий кусок74,8-31,45-3,145-24,67=15,535 м шпагата осталось в мотке
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