От мотка упаковочного шпагата длиной 7,48 м отрезали три куска. Длина первого куска- 31,45 м, второго- в 10 раз, а третьего- на 6,78 м меньше первого. Какова длина шпагата, оставшегося в мотке?

Математика

От мотка упаковочного шпагата длиной 7,48 м отрезали три куска. Длина первого куска- 31,45 м, второго- в 10 раз, а третьего- на 6,78 м меньше первого. Какова длина шпагата, оставшегося в мотке?

Автор: Гость